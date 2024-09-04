Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Ege TV ekranlarında yayınlanan Kentin Sesi programında, köylülerle ilgili önemli destek projelerini açıkladı. Nevzat Dönmez’in sunduğu programda konuşan Başkan Günay, iki yıl boyunca ekilmeyen arazilerle ilgili köylülerle birlikte çalışma yapacaklarını duyurdu. Bu kapsamda, köylülere traktör ve tarımsal destekler sağlanacak. Günay, “Köylülerimiz bizim için çok değerli. Onlara gübre, mazot gibi her türlü tarımsal desteği sağlayacağız. Köylülerimle sabahın 5’inde bile yan yanayım, aramızda güçlü bir bağ var” şeklinde konuştu.

Başkan Günay, köylülerin mağduriyetini gidermek ve tarımsal üretimi artırmak için bu projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Ayrıca, sahil projelerinin başarıyla tamamlandığını ve sokak hayvanları için büyük bir barınma alanı oluşturduklarını söyledi. Kooperatiflerin durumu, gecekondu mahallesindeki yenileme çalışmaları ve gönüllü projeler hakkında da bilgi veren Günay, Güzelbahçe’yi daha yaşanabilir bir yer haline getirme amacını vurguladı.