Molde ile Bodo Glimt, 21 Nisan 2025'te Norveç Eliteserien Ligi'nde karşılaşıyor. Maç, Tuttur TV kanalında saat 20:15'te canlı yayınlanacak.
Molde ile Bodo Glimt, Norveç Eliteserien Ligi'nin 21 Nisan 2025 Pazartesi günü oynanacak karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Molde - Bodo Glimt maçı, Tuttur TV kanalından saat 20:15'te canlı yayınlanacak. Müsabaka Norveç'te, Molde Stadyumu'nda oynanacak.
21 Nisan Pazartesi günü Molde - Bodo Glimt maçı yayın bilgileri
21 Nisan Pazartesi günü Molde - Bodo Glimt maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Molde ile Bodo Glimt arasında oynanacak Norveç Eliteserien Ligi mücadelesi, Tuttur TV kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Tuttur TV frekans ve platform bilgileri
Tuttur TV, İddaa platformu üzerinden, Türksat uydusu ve internet yayınları aracılığıyla şifreli olarak izlenebilmektedir.
21 Nisan Pazartesi günü Molde - Bodo Glimt maçı nerede ve saat kaçta?
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Maç Günü: 21 Nisan 2025 Pazartesi
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Başlama Saati: 20:15
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Stadyum: Molde Stadyumu (Norveç)