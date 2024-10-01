UEFA Şampiyonlar Ligi, heyecan dolu karşılaşmalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. İkinci haftasında Dinamo Zagreb, güçlü rakibi Monaco ile karşı karşıya gelecek. Maç, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Stadion Maksimir'de oynanacak. Taraftarlar, bu önemli mücadelenin ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

Maç detayları

Tarih: 2 Ekim 2024 Çarşamba

Saat: 22.00

Kanal: Tabii Spor 4

Stadyum: Stadion Maksimir

Hakem: H. Osmers (Almanya)

Yan Hakemler: D. Schaal, S. Lupp (Almanya)

Dinamo Zagreb ve Monaco'nun durumu

Dinamo Zagreb: Hırvat temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında sahasında göstereceği performansla dikkat çekmek istiyor. Taraftarlarının desteğiyle güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Monaco: Fransa Ligi’nin güçlü ekiplerinden biri olan Monaco, bu maçta galibiyet alarak grup aşamasında iddialı bir konuma gelmek istiyor. Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olma hedefi doğrultusunda Dinamo Zagreb karşısında en iyi oyununu sergileyecek.