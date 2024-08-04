Olay, eyaletin başkenti Bhopal’in yaklaşık 205 kilometre kuzeydoğusundaki Sagar ilçesinin Shahpur köyünde meydana geldi.

Polis yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Hardaul Baba Tapınağı yakınlarında düzenlenen dini tören sırasında tapınağın yanındaki 50 yıllık evin duvarı, şiddetli yağmurun etkisiyle çöktü. Duvarın çökmesi sonucu yaşları 10 ila 15 arasında değişen 9 çocuk hayatını kaybetti, çok sayıda çocuk ise yaralandı.

Yaralı çocuklar hastaneye kaldırıldı

Olayın ardından, yetkililer kurtarma çalışmalarını başlatarak, afet müdahale ekipleri ve polis memurları olay yerine gönderildi. Yaralı çocuklar hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Bu trajik olay, Cumartesi günü eyaletin Rewa ilçesinde yaşanan benzer bir olayın ardından geldi. Rewa'da bir duvarın çökmesi sonucu okuldan dönen 4 çocuk hayatını kaybetmişti. O olayın ardından bina sahipleri tutuklanmıştı.