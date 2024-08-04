TFF 3. Lig 1. Grup temsilcisi Karşıyaka, yeni sezon öncesinde altyapı tesislerini yenilemek için önemli bir adım attı. Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan ve altyapı yönetimi, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’ndeki altyapı fitness merkezinin modernizasyonuna başladı. Ayrıca, 12 yıl önce yapılan sentetik çim saha da eylül ayında yenilenecek.

Altyapı tesislerindeki yenileme çalışmaları

Karşıyaka'nın altyapı tesislerinde gerçekleştirilen yenileme çalışmaları, kulübün gelecekteki başarısı için büyük önem taşıyor. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’ndeki fitness merkezi, günümüz standartlarına uygun ekipmanlarla donatılacak. Bunun yanı sıra, altyapının antrenman yaptığı sentetik çim saha da yenilenecek. Bu yenileme, altyapı oyuncularının daha kaliteli bir çalışma ortamında gelişimini sürdürebilmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

A takımın hazırlık süreci

Karşıyaka'nın A takımının da sentetik çim zeminli sahalarda maç yapacak rakipleriyle karşılaşmadan önce altyapı sahasında antrenman yapması planlanıyor. Bu strateji, takımın saha zeminine adaptasyon sürecini hızlandıracak ve maç performansını olumlu yönde etkileyecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden destek

Sahanın yenilenmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden de destek alınacak. Bu destek, tesislerin modernizasyon sürecinin hızlanmasına ve kaliteli bir altyapı ortamının sağlanmasına katkıda bulunacak.