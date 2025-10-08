Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarparak ikiye bölündü. Kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Çerkezköy’de feci kaza
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, Çerkezköy’den Kapaklı istikametine seyreden A.H. yönetimindeki otomobil, Yünsa kavşağı yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Savrulan araç, yol kenarındaki aydınlatma direğine büyük bir hızla çarptı.
Araç ikiye bölündü
Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye ayrıldı. Olay yerine kısa sürede polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçtan yaralı halde çıkarılan sürücü A.H., ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, aracın yoldan kaldırılmasıyla birlikte yeniden normale döndü.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.