Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş hakkında verdiği hak ihlali kararının yeniden değerlendirilmesi için başvuruda bulundu.

Türkiye’den AİHM kararına itiraz

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 8 Temmuz’da eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğunun hak ihlali oluşturduğuna hükmetmişti.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti, AİHM’in 2. Dairesi tarafından verilen bu kararın, Büyük Daire tarafından yeniden ele alınması talebinde bulundu.

Son başvuru günü 8 Ekim’di

Demirtaş hakkında verilen kararla ilgili itiraz süresi 8 Ekim’de sona eriyordu. Türkiye’nin başvurusunun bu süre dolmadan yapıldığı öğrenildi.

Başvurunun kabul edilmesi halinde dosya, AİHM Büyük Dairesi tarafından yeniden değerlendirilecek ve nihai karar bu oturumda verilecek.

Demirtaş hakkında verilen cezalar

Selahattin Demirtaş, 2014 yılında yaşanan 6-8 Ekim olayları nedeniyle yargılandığı davada, 6 ayrı suçtan toplam 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Demirtaş, halen cezaevinde bulunuyor ve AİHM kararları uzun süredir Türkiye kamuoyunda tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Süreç nasıl işleyecek?

AİHM içtihatlarına göre, taraflardan biri 2. Daire kararına itiraz ettiğinde, dosya öncelikle Büyük Daire’nin ön inceleme komitesine gönderiliyor.

Komite, dosyanın yeniden ele alınmaya değer olup olmadığına karar veriyor. Eğer talep kabul edilirse, Büyük Daire yeni bir duruşma yaparak kararı yeniden gözden geçiriyor.