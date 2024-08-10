Kahramanmaraş'taki Direkli Mağarası'nda yürütülen kazı çalışmaları, bölgenin tarihine ışık tutmaya devam ediyor. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cevdet Merih Erek liderliğindeki ekip, 13 bin yıl öncesine ait kemikten yapılmış toplu iğne ve dikiş iğnesi buldu. Bu buluş, Kahramanmaraş'ın tekstil ve konfeksiyon endüstrisinin tarihsel kökenine dair önemli ipuçları sunuyor.

Direkli Mağarası'ndan tarih öncesi iğneler

Direkli Mağarası'nda devam eden kazı çalışmalarında elde edilen bulgular, bölgenin tarih öncesi dönemlerine dair önemli bilgiler sunuyor. Doç. Dr. Cevdet Merih Erek, kazılarda hayvan kemiklerinden yapılmış dikiş iğnesi ve toplu iğne bulunduğunu açıkladı. Bu buluş, bölgedeki tekstil ve konfeksiyonun tarihsel kökenine dair önemli bir kanıt olarak görülüyor.

Doç. Dr. Erek, bu iğnelerin, dönemin insanlarının tekstil ve konfeksiyonla ilgili faaliyetlerini yansıttığını belirtti. Ayrıca, mağaradaki hayvan kalıntılarının, dönemin insanlarının yabani koyun ve keçi gibi hayvanları tükettiğini ve bu hayvanların derisi ile kıllarını tekstil üretiminde kullandığını gösterdiğini ifade etti.

Kahramanmaraş'ın tekstil ve konfeksiyon sektöründeki bugünkü konumunu, tarih öncesi dönemdeki kültürel alışkanlıklara bağlayan Doç. Dr. Erek, Direkli Mağarası'nda bulunan iğnelerin, bölgedeki tekstil faaliyetlerinin köklü bir geçmişe dayandığını gösterdiğini vurguladı. Erek, mağarada bulunan süslenme objeleri ve diğer tekstil malzemelerinin, bölgedeki insanların kültürel alışkanlıklarını kesintisiz bir şekilde sürdürdüğünü belirtti.

Direkli Mağarası'nda elde edilen bulgular, sadece Kahramanmaraş'ın değil, aynı zamanda bölgedeki diğer coğrafyaların da tekstil ve konfeksiyon kültürüne dair önemli ipuçları sunuyor. Doç. Dr. Erek, bu bulguların, Tunç Çağı'ndan Roma ve Selçuklu dönemlerine kadar uzanan tekstil faaliyetlerinin tarihsel sürekliliğini gösterdiğini dile getirdi. Mağarada bulunan iğneler ve diğer bulgular, Kahramanmaraş'ın kültürel zenginliklerinin tarih boyunca nasıl şekillendiğini ve günümüze kadar nasıl ulaştığını gözler önüne seriyor.