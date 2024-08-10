Kuzey Kore'nin kuzeybatısında meydana gelen şiddetli yağışlar ve sel felaketi, büyük yıkıma yol açtı. Ancak Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, felaketin ardından uluslararası yardım tekliflerini kabul etmeyerek, ülkenin tüm hasarı kendi kaynaklarıyla onaracağını duyurdu. Bu karar, Kim'in dış yardıma karşı tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Felaketin boyutu ve tahliyeler

Kuzey Kore'nin Sinuiju kentinde meydana gelen şiddetli yağışlar, Yalu Nehri'nin taşmasına neden olarak bölgede büyük bir yıkıma yol açtı. Yaklaşık 5 bin kişi, acil durum tahliyeleriyle güvenli bölgelere taşındı. Güney Kore Birleşme Bakanlığı, sel felaketi nedeniyle ölen ya da kaybolan kişi sayısının 1000’i aşabileceğini tahmin ettiklerini bildirdi.

Kim Jong-un'un ziyareti ve yardım tekliflerine tepkisi

Kim Jong-un, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunarak, geçici barınaklarda kalan mağdurlarla bir araya geldi. Kim, mağdurları her alanda destekleyeceğini ifade ederek, başkent Pyongyang'a yaklaşık 15 bin kişinin taşınabileceğini belirtti. Ancak Kim, ülkelere ve uluslararası kuruluşlara teşekkür etmekle birlikte, dış yardıma ihtiyaç duymadıklarını ve tüm hasarların yerel kaynaklarla giderileceğini vurguladı.

Uluslararası yardım yeklifleri ve reddetme sebepleri

Güney Kore, UNICEF, Rusya ve Çin gibi ülkeler ve kuruluşlar, Kuzey Kore'ye yardım malzemesi sağlama teklifinde bulundu. Ancak Kim Jong-un, ülkenin dış yardıma başvurmasının gerekmediğini belirterek bu teklifleri reddetti. Bu tutum, Kim'in dış dünyaya karşı olan bağımsızlık politikasının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Güney Kore ile gerginlik

Kim Jong-un, Güney Kore medyasını, Kuzey Kore'deki sel felaketinin boyutunu abartarak uydurma haberler yapmakla suçladı. Bu suçlama, iki ülke arasındaki mevcut gerginliğin daha da tırmanmasına neden olabilir.