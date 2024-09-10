Annesiyle olan benzerliği ile bilinen Aleyna, bu konuda esprili bir açıklama yaparak, "Bazen bana küçük Zuhal diyorlar, hatta ablam sananlar bile oluyor, ama yanlış anlaşılmasın, ablam değil annem." dedi.

"Bugün ağlayacağız galiba"

Aleyna Kalaycıoğlu, ilk kez Cem Adrian konserine katıldığını ve en sevdiği şarkının "Kül" olduğunu belirtirken, anne-kız birlikte "Bugün ağlayacağız galiba." diyerek samimi bir espri yaptı.

Zuhal Kalaycıoğlu ise Aleyna'nın arabesk tarzında bir şarkı yapmasını çok istediğini dile getirdi. "Ben istiyorum, ama yeni jenerasyon pek istemiyor." şeklinde konuşan anne Kalaycıoğlu, Aleyna’nın arabesk bir şarkı yapacağını duyurarak heyecanını paylaştı. Aleyna ise yeni çalışmasının büyük bir kitle tarafından beğenileceğini söyledi.

Düet fikri soruldu

Zuhal Kalaycıoğlu’na, Aleyna'nın en sevdiği şarkısının ne olduğu sorulduğunda, "Bana Cevap Ver" cevabını verdi. Bu şarkıyı arabada en az üç kez dinlediğini belirten anne Kalaycıoğlu, düet yapma fikri sorulduğunda ise, "Ben Karadenizliyim, o yüzden düet olmaz." diyerek esprili bir yanıt verdi.

Aleyna Kalaycıoğlu, yaz boyunca çalıştığını ve bu yüzden tatil yapamadığını ifade ederek, tatil planlarını önümüzdeki yıla ertelediğini söyledi.