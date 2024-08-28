Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB), bir öğrencinin başörtüsü nedeniyle Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev alamaması üzerine sert bir açıklama yaptı. Olayın hemen ardından ilgili firmalar uyarıldı ve konunun yakından takip edildiği belirtildi.

Dünya Diş Hekimliği Kongresi’nde başörtüsü takan bir Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisine görev verilmemesi üzerine Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) bir açıklama yaparak, duruma derhal müdahale edildiğini ve ayrımcılığa karşı gerekli adımların atıldığını bildirdi.

12-15 Eylül 2024 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek olan kongrede, destek hizmetlerinde görev almak isteyen bir diş hekimliği öğrencisinin başörtüsü nedeniyle reddedildiği iddiası üzerine TDB, yazılı bir açıklama yaparak durumu kınadı ve konunun yakından takip edildiğini duyurdu.

"Ayrımcılık kesinlikle reddedilmiştir"

Açıklamada, diş hekimliği öğrencilerinin bu tür etkinliklerde görev almasının TDB tarafından teşvik edildiği ve desteklendiği belirtilirken, olayın araştırılması için hızlı bir şekilde harekete geçildiği vurgulandı. TDB, ilgili organizasyon firmasının durumu araştırdığını ve ayrımcılıkla suçlanan firma ve çalışanlarının uyarıldığını açıkladı.

Sorun yakından yakip ediliyor

Türk Diş Hekimleri Birliği Genel Başkanı, mağdur öğrenci ve ailesiyle bizzat görüşerek, yaşanan üzüntüyü paylaştı ve TDB’nin her türlü ayrımcı uygulamaya karşı durduğunu yineledi. Açıklamada ayrıca, "Kongremizde görev alacak öğrencilerimizin kıyafetlerinden dolayı herhangi bir ayrımcılığa uğramamaları bizim için öncelikli bir konudur. Bu tür durumlara karşı en güçlü yanıtımız, bugüne kadar düzenlediğimiz etkinliklerde görev alan öğrencilerimizin deneyimleridir" ifadeleri yer aldı.