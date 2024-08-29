Diyarbakır'da günlerdir kayıp olan ve arama çalışmaları hala devam eden Narin isimli küçük çocuk ile ilgili bazı deliller bulundu. Herkesi heyecanlandıran bulgulardan biri de abisinin kolundaki diş izleri oldu. Diş izlerinin Narin'e ait olduğu haberleri de çıktı, Narin'e ait olmadığı haberleri de. Bu çelişkiden sonra herkes, diş izinden analiz yapılıp yapılamayacağını araştırmaya başladı.

Diş izlerinin, parmak izleri gibi kişiye özel olup olmadığı ve kimlik tespiti için kullanılıp kullanılamayacağı konusu merak ediliyor. İşte diş izlerinden kimlik tespitinin nasıl yapıldığını ve bu yöntemin ne kadar etkili olduğunu açıklayan bilimsel veriler.

Benzersizlik örneği: Diş ve parmak izleri

Dişler, her bireyin benzersiz özellikler taşıdığı bir yapıya sahiptir. Dişlerin büyüklüğü, şekli, dizilimi ve daha önce yapılan dental işlemler kişiye özel bilgileri içerir. Bu nedenle, diş izleri, tıpkı parmak izleri gibi kişiye özel ve benzersiz olabilir.

Adli odontoloji

Adli bilimlerde diş izlerinin kimlik tespiti için kullanıldığı özel bir alan vardır: Adli odontoloji. Bu alanda, dişlerin detaylı analizi yapılarak, kimlik tespiti gerçekleştirilir. Dişlerin her biri, bireysel farklılıklar ve yaşam tarzına bağlı olarak belirli bir iz bırakır. Dişlerin içerisindeki dolgular, köprüler ve diğer dental işlemler bu farklılıkları artırır ve adli soruşturmalarda önemli ipuçları sunar.

Diş kayıtları

Eğer bir kişi düzenli olarak diş hekimine gidiyorsa, dişlerinin detaylı kayıtları tutulur. Bu kayıtlar, dişlerin dizilimi ve yapılan işlemler hakkında bilgi verir. Soruşturma kapsamında, şüpheli ya da mağdur kişinin diş kayıtları incelenerek kimlik tespiti yapılabilir. Diş kayıtları, kişisel verilerin doğruluğunu ve geçerliliğini artırır.

DNA Analizi ve Dişler

Dişlerin iç kısmında bulunan "pulpa" dokusu, DNA analizi için önemli bir materyaldir. Pulpa dokusu, diş açıldığında çıkarılabilir ve buradan DNA izole edilebilir. DNA analizi, diş izlerinin kimlik tespiti sürecinde ek bir doğrulama aracı olarak kullanılabilir. Bu, dişlerden elde edilen bilginin doğruluğunu artırır ve kimlik tespitini daha kesin hale getirir.

Uzmanlar, diş izlerinin, adli bilimlerde kimlik tespiti için önemli bir araç olduğunu söyledi. Dişlerin benzersiz özellikleri ve dental işlemler, kişiye özel bilgileri içerir ve bu nedenle adli odontoloji kullanılarak kimlik tespiti yapılabieceğini açıklayarak, yalnızca dişe bakılarak kesin sonuçlar vermese de, diğer soruşturma verileri ile birleştirildiğinde oldukça etkili olabileceği değerlendirmesini yaptı.

Bilgileri Haber Ekspres ile paylaşan Adli Tıp Uzmanı, Kayıp Narin olayı gibi durumlarda, diş izlerinin ve DNA analizlerinin katkısının çok önemli olduğunu dile getirdi.