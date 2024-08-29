Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Narin Güran’ın kaybolmasıyla birlikte tüm Türkiye, küçük kızı sağ salim bulmak için seferber oldu. Günlerdir süren arama çalışmaları ve kaybolma olayının ardından, ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın yaptığı idam çıkışı sosyal medyada geniş yankı buldu ve büyük bir tartışma başlattı.

Demet Akalın’ın İdam Cezası Çağrısı

Gündemdeki olaylarla ilgili yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın, kaybolan Narin Güran hakkında da sessiz kalmadı. X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Akalın, idam cezasının geri getirilmesi gerektiğini belirtti ve “Ahh düşünmek bile istemiyorum! Aklımdan geçiremiyorum bile... 'Şahane bir hayatımız vardı' diyor baba ahh. İdam cezası olsaydı bu kadar kolay olmazdı bu işler. Hiç tadım yok, şu kız bir bulunsa” ifadelerini kullandı.

Demet Akalın’ın bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve takipçileri arasında büyük bir tartışmaya yol açtı. Bir kesim, Akalın’ın idam cezası önerisini desteklerken, diğer kesim bu görüşe sert tepki gösterdi. İdam cezasının bir çözüm olup olmadığı konusu, kullanıcılar arasında derin bir ayrışmaya neden oldu.