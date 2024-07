İstanbul’da yaşayan 44 yaşındaki Yıldız Şahin, 20'lik dişini çektirdikten kısa bir süre sonra mide ağrısı ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan testler sonucunda Hepatit C hastası olduğunu öğrenen Şahin, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 8 haftalık hap tedavisiyle sağlığına kavuştu.

Diş çekimi sonrası şikayetler başladı

Yıldız Şahin, diş çekiminden iki ay sonra mide ağrısı ve baş dönmesi gibi belirtiler yaşamaya başladı. İlk tahlillerde hiçbir bulguya rastlanmadı; ancak acil serviste yapılan testlerde Hepatit C tespit edildi. Şahin, "Hastanede geçirdiğim 10 günden sonra tedaviye başladım ve 8'inci haftadan sonra Hepatit C tamamen bitti," dedi.

Tedavi sürecindeki zorluklar

Şahin, hastanede kaldığı süre boyunca vücudunun sapsarı olduğunu belirterek, diğer hastanelerde tanı konulmadığını ve "stres veya gribal enfeksiyon" gibi teşhisler konulduğunu söyledi. Tedavi sonrası sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Şahin, diş operasyonu geçirenlerin dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hepatit C ve B hakkında bilgilendirme

Hastanın tedavisini üstlenen Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Coşkun Özer Demirtaş, 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü dolayısıyla vatandaşlara diş operasyonları, manikür ve pedikür gibi işlemlerde dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı. Demirtaş, "Hepatit B ve C, damardan, vücut sıvılarıyla ve kan yoluyla bulaşabilen enfeksiyonlardır. Bu enfeksiyonlar, karaciğerde kalıcı hasar yaratabilir," diye konuştu.

Tedavi seçenekleri ve aşılama

Türkiye'de yaklaşık 3 milyon Hepatit B taşıyıcısı ve 400 bin Hepatit C hastası bulunduğunu belirten Demirtaş, Hepatit B'nin aşı ile önlenebildiğini, Hepatit C için ise etkili tedavi yöntemlerinin mevcut olduğunu ifade etti. "Hepatit C, 8 ila 12 haftalık tedaviyle tamamen vücuttan atılabiliyor," dedi.

Yıldız Şahin’in yaşadığı deneyim, diş tedavisi sonrası hepatit virüsü kapma riskine dikkat çekerek, sağlık hizmetlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.