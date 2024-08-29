Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısına katılmak üzere bulunduğu Brüksel’de Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Toplantısı öncesinde kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısına katılmak üzere geldiği Brüksel’de diplomatik temaslarını sürdürüyor. Fidan, bu kapsamda Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile başkent Brüksel’de bir araya geldi. Görüşme, Türkiye ile Belçika arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, Türkiye-AB ilişkilerinin de ele alındığı kritik bir buluşma olarak değerlendiriliyor.

Türkiye-AB ilişkilerinde yeni adımlar

Brüksel’de gerçekleştirilen bu görüşme, Türkiye'nin AB ile olan ilişkilerini daha da güçlendirme çabalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor. Dışişleri Bakanı Fidan ve Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib'in görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler de masaya yatırıldı. Görüşmenin, Türkiye’nin AB üyelik süreci ve bölgesel iş birliği konularında önemli adımlar atılmasına vesile olması bekleniyor.