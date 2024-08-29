CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen Çiftçi Mitingi'ne katılarak, çiftçilerle bir araya geldi ve onların sorunlarını dinledi.

Çiftçilerin sorunları ve Özgür Özel'in mesajı

Turgutlu'da düzenlenen Çiftçi Mitingi öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bölgedeki sebze ve meyve üreticileriyle bir araya geldi. Çiftçilerin ekonomik zorluklar, artan maliyetler ve ürün fiyatlarının düşüklüğü konusundaki şikayetlerini dinleyen Özel, parti olarak bu sorunların çözümü için mücadele edeceklerini belirtti.

Özgür Özel, meydanda toplanan kalabalığa hitap ederken, tarım sektörünün ülke ekonomisi ve gıda güvenliği için taşıdığı öneme dikkat çekti. Çiftçilerin yaşadığı sorunların hükümet tarafından göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Özel, CHP olarak çiftçilere her zaman destek olacaklarını ifade etti.

Traktörlerle karşılanan Özel'e büyük ilgi

Mitinge katılan çiftçiler, traktörleriyle Özgür Özel’i karşıladı. Traktörlerin miting alanına girişi sırasında renkli görüntüler yaşandı. Çiftçilerin yoğun ilgisiyle karşılanan Özel, onların yanında olduklarını ve tarım politikalarının çiftçilerin lehine düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Özgür Özel, konuşmasında, tarımsal desteklerin artırılması, çiftçilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve ürünlerinin hak ettiği değeri bulması için hükümete çağrıda bulundu. Ayrıca, tarımda sürdürülebilirlik ve genç çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Mitingin ardından görüşmeler devam etti

Mitingin ardından Özgür Özel, CHP il ve ilçe teşkilatlarıyla bir araya gelerek çiftçilerle ilgili politikalarını ve çözüm önerilerini paylaştı. Çiftçilerin sorunlarının yerinde tespit edilmesi ve bu sorunların çözümü için gerekli adımların atılması gerektiğine dikkat çeken Özel, tarımın sürdürülebilir bir şekilde desteklenmesi gerektiğini belirtti.