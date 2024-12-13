Efes Selçuk Belediyesi, Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin ilçe halkının hakkı olduğunu savunarak başlattığı hukuk mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Belediye çalışanları ve vatandaşlar, topladıkları imzalarla desteklerini gösteriyor.

"Gelirler halkımıza ait"

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin Efes Selçuk halkının hakkı olduğunu belirterek bu konuda geri adım atılmayacağını vurguladı. Başkan Sengel, sürecin hukuki zeminde yürütüldüğünü ve davanın dikkatle takip edildiğini ifade etti.

Halk ve çalışanlardan dayanışma mesajı

Belediye çalışanları ve vatandaşlar, müdahale dilekçesi imzalayarak mücadelede birlik olduklarını gösterdi. Toplanan imzalar, sembolik bir şekilde el arabasıyla Adliye binasına taşındı. İşçi temsilcileri, açıklamalarında kararlılık mesajı verdi: “Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin Efes Selçuk Belediyesi’nde kalması için mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Geleceğimiz ve hakkımız için buradayız.”

Hukuki süreç devam ediyor

24 Kasım'da başlatılan nöbetin sürdüğünü belirten Başkan Sengel, belediyeye ait araç ve gereçlerin otopark alanından tahliye edilmesinin ardından yaptığı canlı yayında halkı bilgilendirdi. Yürütmeyi durdurma davasının devam ettiğini belirten Sengel, hukuki süreci sonuna kadar takip edeceklerini söyledi.