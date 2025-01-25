Türkiye-Irak ilişkileri ve terörle mücadele üzerine yapılacak görüşmeler, Hakan Fidan’ın Bağdat ziyaretinin temel gündem maddeleri arasında yer alacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Irak’ın başkenti Bağdat’a gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında, Iraklı üst düzey yetkililerle önemli görüşmeler yapacak. Ziyaretin, Türkiye-Irak ilişkilerinin daha da derinleşmesi ve bölgesel güvenlik konularında işbirliğinin güçlendirilmesi amacı taşıdığı belirtildi.

Ziyaretin gündemi neler?

Fidan’ın ziyaretinde, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’in de yer aldığı üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmelerin ana başlıkları arasında Türkiye-Irak ikili ilişkileri, terörle mücadele ve bölgesel güvenlik bulunuyor.

Terörle mücadelede ortak adımlar ve PKK’nın yasaklı örgüt ilanı

Fidan’ın Bağdat’taki görüşmelerinde, Türkiye’nin, Irak ile terörle mücadeledeki kararlılığını vurgulaması bekleniyor. Türkiye, Irak’a yönelik PKK tehdidini en üst düzeyde değerlendirmekte ve Irak’ın PKK’yı “yasaklı örgüt” ilan etmesini büyük bir memnuniyetle karşılıyor. Bu çerçevede, Irak’tan PKK’yı topraklarından tamamen tasfiye etmesini talep ediyor. Ayrıca, Irak’ın bu konuda gösterdiği çabaların, bölgesel istikrar açısından kritik önemde olduğu ifade edilecek.

Fidan, Irak ve Suriye arasında yeni bir yapıcı diyalogun kurulmasının önemine de dikkat çekerek, bölge ülkelerinin ortak bir güvenlik stratejisi geliştirmesi gerektiğini belirtecek. PKK'nın bölge genelinde oluşturduğu tehdit, Fidan'ın gündemindeki en öncelikli konulardan biri olacak.

Ekonomik ilişkiler ve Kalkınma Yolu Projesi

Fidan, ziyaret sırasında, Türkiye’nin Irak ile olan ekonomik ilişkilerini daha da ileriye taşımak için de çeşitli temaslar yapacak. Özellikle, Kalkınma Yolu Projesi’ne verilen desteğin sürdürüleceği ve bu projeye hız kazandırılması için atılacak adımlar ele alınacak. Ayrıca, iki ülke arasındaki ticaretin artırılması ve önündeki engellerin kaldırılması için işbirliğinin devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Türkmenlerin güvenliği ve Kerkük’teki durum

Irak-Türkiye ilişkilerinin önemli bir unsuru olan Türkmenler, Bakan Fidan’ın görüşmelerinde özel bir yer tutacak. Fidan, Türkmenlerin güvenlik, huzur ve refahına verilen önemin altını çizecek ve özellikle Kerkük’teki Türkmenlerin siyasi temsil ve güvenlik alanındaki beklentilerinin giderilmesini talep edecek.

İkili ilişkilerde ivme kazanma

Fidan’ın ziyaretinin, Türkiye-Irak ilişkilerinde önemli bir ivme kazandırması bekleniyor. Son dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerdeki artan işbirliği, özellikle güvenlik ve ekonomik alanda büyük bir ilerleme kaydetti. 14 Mart 2024’te Bağdat’a yapılan bir önceki ziyaretin ardından, PKK'nın ortak bir tehdit olarak kabul edilmesi ve Irak Ulusal Güvenlik Konseyi’nin PKK’yı yasaklı örgüt ilan etmesi gibi önemli adımlar atıldı.