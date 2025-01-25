Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Armağan Çağlayan’ın programında özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Temizlik ve hijyen takıntısı yüzünden terapi aldığını belirten Seçkin, bu durumun hayatını büyük ölçüde etkilediğini söyledi. "En büyük obsesyonum temizlik. Gördüğüm her şeyin temiz olmasını istiyorum. Otellerde bu durum ciddi bir sorun yaratıyor. Gece 2’de odama süpürge istemişliğim bile var," dedi. Başak burcu olduğunu vurgulayan Seçkin, "Burcumun temiz ve titiz yapısı beni böyle etkiliyor. Dünyanın en güzel kokusu bana göre çamaşır suyu," ifadelerini kullandı.

"10 yılı geride bıraktık"

Ece Seçkin, 2021 yılında evlendiği pilot eşi Çağrı Terlemez ile tanışma hikayesini de anlattı. Sinop konseri için uçakta yolculuk yaptığı sırada tanıştıklarını belirten Seçkin, "O da yolcuydu, ben de. Tesadüfen yan yana oturduk. Çok farklı bir tanışma hikayemiz oldu. Flört ve nişan dönemiyle birlikte 10 yılı geride bıraktık," dedi.

"Evliliğimizi gözlerden uzak yaşıyoruz"

Özel hayatını medyadan uzak tutmayı tercih eden Ece Seçkin, eşiyle bebek sahibi olmak istediklerini de dile getirdi. Seçkin, "Evliliğimizi gizli saklı değil, huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. Şimdiki hayalimiz ise bir bebek," dedi.

Seçkin, haftanın 5 günü ata bindiğini ve bu alışkanlığının hem fiziksel hem de zihinsel sağlığına iyi geldiğini belirtti. Temizlik takıntısı nedeniyle Amerika seyahatlerinde bile yanında yorgan ve nevresim taşıdığını söyleyen Seçkin, bu yönünün hayranlarını hem şaşırtıp hem de güldürdü.