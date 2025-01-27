İstanbul’un Fatih ilçesinde İkbal Uzuner ve Ayşenur Hali’yi vahşice öldürerek “Sur Canisi” olarak anılan Semih Çelik davası, takipsizlik kararıyla sonuçlandı. Kamuoyunda infial yaratan bu dava, cinayetlerin vahşeti ve yargı sürecinin sonucuyla uzun süre gündemde kalmıştı.

Olay, geçtiğimiz aylarda İstanbul’un Sur bölgesinde meydana gelmişti. İkbal Uzuner ve Ayşenur Hali, Semih Çelik tarafından planlı bir şekilde öldürülmüş ve korkunç cinayet detayları toplumda büyük tepki çekmişti.

Raporların tamamlanmasıyla soruşturma sonlandırıldı. Savcılık, katil Semih Çelik'in intihar ederek yaşamına son vermesi, başka bir şüphelinin olmaması nedeniyle bu dava hakkında takipsizlik kararı verdi.