ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’in Gazze Şeridi ve Lübnan’a yönelik saldırılarının devam ettiği bir dönemde, Orta Doğu’daki gerginliklerin tehlikeli boyutlara ulaşabileceğini ifade etti. ABD basınına verdiği röportajda Biden, topyekün bir savaşın mümkün olduğunu belirtti, ancak bölgenin geleceğini değiştirebilecek bir barış fırsatının da var olduğuna dikkat çekti.

"Topyekün bir savaş mümkün"

Biden, röportajda Orta Doğu’da yaşanan gerilimin topyekün bir savaşa dönüşme olasılığından bahsederek, "Topyekün bir savaş mümkün, fakat bence bu noktada tüm bölgeyi temelden değiştirebilecek bir çözüm fırsatımız hâlâ var" dedi. Bu açıklaması, bölgede süregelen çatışmaların küresel boyutlara ulaşabileceği endişelerini artırdı.

İki devletli çözüm vurgusu

Biden, İsrail-Filistin çatışmasına değinerek, uzun zamandır desteklediği iki devletli çözümün gerekliliğini bir kez daha dile getirdi. İki devletli çözümün, bölgedeki barış ve istikrar için en uygun yol olduğunu belirten Biden, bu çözümün sağlanmasının tüm taraflar için en doğru seçenek olduğunu savundu.

Biden’ın açıklamaları, İsrail’in Gazze Şeridi ve Lübnan’a yönelik askeri operasyonlarının hız kesmeden devam ettiği bir dönemde geldi. Gazze’deki hava saldırıları ve Lübnan sınırında artan çatışmalar, Orta Doğu’daki gerginliğin her geçen gün daha da tırmandığını gösteriyor.