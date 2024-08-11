İzmir'in Selçuk ilçesinde, Efes Antik Kenti'nin girişine yakın bir bölgede çıkan yangın büyük paniğe yol açtı. Otluk ve makilik alanda başlayan alevler, antik kentin gişelerine kadar yaklaşıp büyük bir tehlike oluşturdu. Yangına, havadan ve karadan yapılan müdahale sayesinde kısa sürede kontrol getirildi.

Alevler gişelere kadar yaklaştı

Yangın, öğle saatlerinde Efes Antik Kenti'nin alt kapısına yakın bölgede patlak verdi. Yangının ihbar edilmesinin ardından bölgeye hızla itfaiye ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ve arazözlerin yanı sıra, yangın söndürme uçağı da müdahale etti. Alevler, antik kentin gişelerine kadar yaklaşırken, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

Başkan Sengel: 8 bin 600 yıllık tarih yok oluyordu

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, yangının ardından yaptığı açıklamada, "8 bin 600 yıllık tarih yok oluyordu; vatandaşlarımızı dikkatli olmaya davet ediyorum" dedi. Yangının bir insan kusurundan kaynaklandığını belirten Sengel, sigara izmaritinin bu büyük tehlikeye yol açmış olabileceğini ifade etti. Başkan Sengel, “Rüzgarın da etkisiyle alevler antik kentin gişelerine kadar ulaştı. Ancak, acil müdahale ile yangın kontrol altına alındı. Vatandaşlarımızı dikkatli olmaya çağırıyorum. Geçmiş olsun Efes, geçmiş olsun Selçuk” şeklinde konuştu.