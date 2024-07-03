Türkiye - Avusturya maçında 2 golle galibiyeti getiren Merih Demiral'ın bozkurt işaretiyle yaptığı kutlaması UEFA tarafından soruşturma kapsamına alındı. UEFA soruşturmasından sonra Dışişleri Bakanlığı sosyal medyadan bir açıklama paylaştı.

Yaptıkları açıklamada:

" 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında A Milli Futbol Takımımız ile Avusturya A Milli Futbol Takımı arasında dün (2 Temmuz) oynanan futbol maçının ardından UEFA tarafından milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açılması kabul edilemez.

Diğer taraftan, Alman Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının Eylül 2023’te yayımladığı raporda, her bozkurt işareti yapanın aşırı sağcı olarak nitelendirilemeyeceği vurgulanmışken ve “bozkurt” işareti Almanya’da yasaklı bir simge değilken, Sayın Demiral’a Alman makamları tarafından gösterilen tepkilerin bizatihi kendisinin yabancı düşmanlığı içerdiği değerlendirilmektedir.

Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz. " cümlelerine yer verildi.

Milli Futbolcumuz Merih Demiral’a Karşı Açılan Disiplin Soruşturması Hk. https://t.co/YV8HhlSDDE pic.twitter.com/JGU2ToPhRJ — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) July 3, 2024