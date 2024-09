1 Ekim Salı günü saat 16.00'da Pazar Yeri'nde açılacak olan Halk Mark-ET, özellikle bütçe dostu ürünlerle dikkat çekiyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde geliştirilen bu sosyal belediyecilik projesi, vatandaşların kaliteli ve güvenilir gıdaya uygun fiyatlarla ulaşmasını hedefliyor.

Et ve temel gıda ürünlerinde sınırlı satış

Halk Mark-ET, Bektaşlar Fırını arkasındaki Pazar Yeri'nde hizmet verecek. Proje kapsamında, özellikle taze et ürünleri büyük ilgi görecek. Kıyma ve kuşbaşı et gibi ürünlerde, her vatandaşa 1 kg ile sınırlı satış yapılacak. Bu sınırlama, daha fazla vatandaşın faydalanabilmesi amacıyla getirildi. Bunun yanı sıra, şarküteri ürünleri, peynir çeşitleri, yumurta ve çiğ süt gibi temel gıda maddeleri de raflarda yerini alacak.

Yerel üreticilere destek

Halk Mark-ET’in bir diğer önemli özelliği, yerel üreticiler ve kooperatiflerden temin edilen kuru bakliyat, yöresel ürünler ve şarküteri ürünleri için özel satış reyonları oluşturulacak olması. Bu sayede hem tüketicilere uygun fiyatlı ürünler sunulacak hem de yerel üreticiler desteklenerek bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlanacak.

"Vatandaşlarımızın yanındayız"

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Halk Mark-ET'in hayata geçirilmesinin sosyal belediyeciliğin önemli bir parçası olduğunu belirtti. Sengel, "Yerel seçimler öncesinde vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz. Hayat pahalılığı, özellikle temel tüketim maddelerine erişimi her geçen gün zorlaştırıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi Ege Et iş birliği ile başlattığımız bu proje, özellikle et ürünlerine uygun fiyatlarla erişimi kolaylaştıracak ve vatandaşlarımızın bütçelerine katkı sağlayacak" dedi.

Halk Mark-ET, açılışının ardından Efes Selçuk halkına kaliteli ve bütçe dostu gıda ürünleri sunarak hizmet vermeye başlayacak.