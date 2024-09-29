Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Almanya’da yasal ikamet hakkı bulunmayan Türk vatandaşlarının Türkiye’ye geri gönderileceğine dair basında yer alan iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Keçeli, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin net bilgiler sundu.

İddialar gerçeği yansıtmıyor

Alman basınında çıkan, yasal ikamet hakkı olmayan Türk vatandaşlarının toplu olarak Türkiye’ye geri dönüşüne dair haberlerin doğru olmadığını belirten Keçeli, “Almanya’da yasal ikamet hakkı bulunmayan vatandaşlarımızın Türkiye’ye geri dönüşlerine ilişkin haberler kesinlikle doğru değildir. Vatandaşlarımızın toplu olarak sınır dışı edilmesine dair herhangi bir uygulamaya onay verilmemiştir” ifadelerini kullandı.

Liderler arasındaki görüşme

Keçeli, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz arasında 23 Eylül’de New York’ta gerçekleştirilen görüşmede bu konunun gündeme gelmediğini de vurguladı.