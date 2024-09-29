Avrupa Ligi ilk maçında Ajax deplasmanında kabus yaşayan Beşiktaş 4-0'lık mağlubiyeti unutmak istiyor. Siyah beyazlılar bu deplasmandan 3 puan çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Beşiktaş, Kayserispor deplasmanında 3 futbolcusundan yoksun çıkacak. Ajax maçında sakatlanan Al-Musrati, çapraz bağlarından sakatlanan ve sezonu kapatan Necip Uysal, sarı kart cezalısı olan Arthur Masuaku form giyemeyecek. Siyah beyazlılar çıktığı 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik ile 13 puan topladı. Ev sahibi ekip Kayserispor ise Burak Yılmaz ile çıktığı karşılaşmalarda galibiyet sevinci yaşayamadı. Sarı kırmızılı ekip çıktığı 5 karşılaşmada 3 beraberlik 2 mağlubiyet ile 17. sırada bulunuyor.

Kayserispor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 7. Haftasında Kayserispor kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. RGH Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak mücadele 30 Eylül Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Maç BeIN SPORTS 1’den naklen yayınlanacak.