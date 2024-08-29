Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Kerkük'te yaşanan olaylarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Keçeli, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından olayla ilgili açıklama yapıldığını ve Türkiye'nin, Irak makamlarıyla koordinasyon içinde olduğunu vurguladı.

Türkiye ve Irak arasında güçlü iş birliği

Keçeli, "Türkiye, Irak topraklarında yuvalanmış terör örgütüyle mücadelesini, Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa ilkesi çerçevesinde sürdürmektedir. Türkiye ve Irak arasında terörle mücadelede giderek güçlenen ortak bir irade vardır" dedi.

Son dönemde PKK'nın Irak'ta 'yasaklı örgüt' ilan edilmesi ve 15 Ağustos'ta Ankara'da imzalanan 'Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye dair Mutabakat Zaptı'na dikkat çeken Keçeli, "Bu gelişmeler, her iki ülkenin terörle mücadeledeki ortak kararlılığının bir yansımasıdır" ifadelerini kullandı.

Bugün Kerkük’te yaşanan hadiseyle ilgili açıklama Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılmıştı.



Olayın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması için Irak makamlarıyla koordinasyon sağlanmıştır.



Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığı tamdır.



Türkiye, Irak… https://t.co/Qmhk7KZqeq — Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@SpoxTR_MFA) August 29, 2024