Diyarbakır’da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran olayıyla ilgili, soruşturmanın gizliliğini korumak amacıyla yayın yasağı kararı alındı.

Soruşturma gizliliği için yayın yasağı

Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği, 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran olayına ilişkin devam eden soruşturmanın gizliliğini sağlamak amacıyla yayın yasağı kararı aldı. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından duyurulan bu karar, 29 Ağustos 2024 tarihli ve 2024/6024 D. İş sayılı kararla yürürlüğe girdi. RTÜK sitesinde yer alan bilgilere göre, basın ve yayın organlarının olayla ilgili herhangi bir içerik paylaşımı yasaklanmış durumda.

Medya kuruluşlarına uyarı

Bu karar, olayla ilgili detayların kamuoyuna yansımasını engellemek ve soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla alındı. RTÜK, tüm medya kuruluşlarını bu yasağa uymaları konusunda uyardı. Yasağa aykırı hareket eden yayın organları hakkında yasal işlem başlatılabileceği belirtildi.