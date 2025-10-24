Dışişleri Bakanlığı, Batı Afrika ülkesi Mali’deki güvenlik durumuna ilişkin yeni bir seyahat duyurusu yayımladı. Açıklamada, ülkede son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından güvenlik koşullarının hassaslaştığı vurgulanarak, Türk vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Mali’ye seyahat etmemeleri tavsiye edildi.

Güvenlik durumu hassasiyet taşıyor

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Mali’deki mevcut güvenlik durumunun son gelişmeler ışığında hassasiyet arz ettiği belirtildi.

Duyuruda, “Vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı sürece Mali’ye seyahat etmekten kaçınmaları, ülkede ikamet eden veya geçici olarak bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve yerel makamların yönlendirmelerine uymaları tavsiye edilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Vatandaşlara iletişim bilgisi hatırlatıldı

Açıklamada ayrıca, olası acil durumlarda başvuru yapılabilecek iletişim bilgileri paylaşıldı.

Bu kapsamda, Türkiye’nin Bamako Büyükelçiliği Acil Durum Hattı’na +223 70 06 19 19, Konsolosluk Çağrı Merkezi’ne ise +90 312 292 29 29 numaralı telefonlardan ulaşılabileceği bildirildi.

Gelişmeler resmi kaynaklardan takip edilmeli

Bakanlık, Mali’deki gelişmelere dair güncel bilgilere Türkiye’nin Bamako Büyükelçiliği’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabileceğini hatırlattı.