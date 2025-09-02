Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, 13 yıldır sürdürdüğü görevini bıraktığını açıkladı. Sarı, yazılı açıklamasında emek veren herkese teşekkür ederek mücadele alanlarında tekrar bir araya geleceklerini ifade etti.
13 yıllık görev sona erdi
2012 yılından bu yana DİSK Ege Bölge Temsilciliği görevini sürdüren Memiş Sarı, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevi bıraktığını duyurdu.
Memiş Sarı’dan teşekkür mesajı
Sarı yaptığı açıklamada, “Birlikte yol yürüdüğümüz tüm arkadaşlarıma emekleriniz için teşekkür eder, mücadele alanlarında tekrar kol kola olacağımızı bilmenizi isterim” ifadelerini kullandı.
Kaynak: HABER MERKEZİ