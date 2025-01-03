Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) göre aralık ayında enflasyon oranını aylık yüzde 1,03 yıllık bazda ise yüzde 44,38 hesapladı.

TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranı ile Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) hesapladığı enflasyon oranları arasındaki fark ise dikkat çekti.

ENAG verilerine göre tüketici fiyatları Aralık 2024'te bir önceki aya göre yüzde 2,34 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 83,40 oldu.

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), TÜİK, 2024 yıl sonu enflasyon verileriyle hesaplanan işçi, memur ve emekli ücret/aylık/maaş zamlarına ilişkin açıklama yaptı. DİSK-AR, açıklanan rakamlara ilişkin “Milyonlarca işçinin 28,5 puanlık zammı gasp edildi” ifadelerini kullandı.

DİSK-AR'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

“TÜİK halkın ekmeğiyle oynuyor! TÜİK’e göre 2024 yıl sonu resmi enflasyonu yüzde 44,38, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 58,51 oldu. Resmi gıda enflasyonu yüzde 43,58 iken dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 60-77 arasında seyrediyor. Son altı ayda (temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım, aralık) fiyatlar yüzde 15,75 arttı. İşçi ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,75, memur maaşı ve emeklisinin zammı yüzde 11,54! Toplumsal sınıf ve kesimlerin arasındaki enflasyon farkı sürüyor! Resmi verilere göre 2003’ten bu yana ortalama fiyatlar 22 kat, gıda fiyatları ise 33 kat arttı! TÜİK verileri üzerindeki şaibe sürüyor. TÜİK yargı kararına rağmen yine madde fiyat listesini yine açıklamadı. TÜİK yargıya meydan okumaya devam ediyor!”