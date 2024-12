Disney, 2010 yapımı animasyon filmi "Karmakarışık"ın (Tangled) canlı aksiyon uyarlaması için çalışmalara başladı. "The Greatest Showman" filmiyle tanınan Michael Gracey'nin yönetmenlik için görüşmelerde bulunduğu bildirildi. Ayrıca, "Cruella" filminin yapımcısı Kristin Burr'un projede yer alacağı ve senaryonun Jennifer Kaytin Robinson tarafından kaleme alındığı belirtiliyor.

Hayranlardan oyuncular için öneriler geldi

Henüz oyuncu kadrosu netleşmemiş olsa da, hayranlar Rapunzel rolü için Florence Pugh'u, Flynn Rider karakteri için ise Timothée Chalamet'yi öneriyor. Orijinal animasyonda Flynn Rider'ı seslendiren Zachary Levi, canlı aksiyon versiyonunda rol alma isteğini dile getirdi.

Orijinal "Karmakarışık" filmi, Grimm Kardeşler'in ünlü Rapunzel masalının Disney yorumuydu ve 2010 yılında gösterime girerek dünya genelinde 592,5 milyon dolar gişe geliri elde etmişti. Film, "I See the Light" şarkısıyla En İyi Orijinal Şarkı dalında Oscar'a aday gösterilmişti.

Diğer filmlerin de canlı versiyonları üzerinde çalışmalar sürüyor

Disney, son yıllarda birçok klasik animasyon filmini canlı aksiyon formatında yeniden uyarladı. "Alice in Wonderland", "Güzel ve Çirkin" (Beauty and the Beast) ve "Aslan Kral" (The Lion King) gibi filmler, 1 milyar doların üzerinde gişe hasılatı elde etti. Önümüzdeki dönemde "Herkül" (Hercules), "Bambi" ve "Lilo & Stitch" gibi yapımların da canlı aksiyon versiyonları üzerinde çalışmalar sürüyor.

"Karmakarışık"ın canlı aksiyon uyarlaması henüz erken geliştirme aşamasında olduğundan, detaylar zamanla netleşecektir.