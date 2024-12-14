The Game Awards 2024 etkinliği, oyun dünyasına heyecan veren birçok duyuruya sahne oldu. Ancak etkinliğin en büyük sürprizlerinden biri, FromSoftware tarafından duyurulan Elden Ring Nightreign oldu. Elden Ring evrenine paralel bir dünyada geçen bu oyun, bağımsız bir co-op macera olarak karşımıza çıkacak.

Roguelike ve co-op deneyimi

FromSoftware, bir süredir co-op odaklı bir oyun geliştirme fikri üzerinde çalıştığını dile getiriyordu. Elden Ring Nightreign, bu vizyonun bir ürünü olarak, oyuncuların üç kişilik bir ekip halinde Elden Ring’in Limgrave bölgesine dayalı bir haritada mücadele etmesini sağlayacak.

Harita Dinamikleri: Her oturumun başında rastgele belirlenen düşmanlar ve yapılarla, yoğunlaştırılmış bir oyun deneyimi sunulacak.

Oynanış Mekanikleri: Roguelike unsurlarla desteklenen yapım, her oynanışta farklı bir deneyim vaat ediyor.

Platformlar ve çıkış tarihi

Elden Ring Nightreign, 2025 yılında PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X ve S, ve PC için piyasaya sürülecek. Ancak oyunun net çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

FromSoftware’den yenilikçi bir yaklaşım

FromSoftware, Elden Ring Nightreign ile popüler evrenini farklı bir bakış açısıyla yeniden keşfetmeyi hedefliyor. Hem Elden Ring hayranları hem de co-op macera severler için heyecan verici bir deneyim olacağı şimdiden konuşuluyor.