Disney+, Eylül 2024 itibarıyla şifre paylaşımını sınırlandırma kararını duyurmuştu. Hesap şifrelerini başkalarıyla paylaşarak platformu ortak kullanan kullanıcılar için artık ek bir ücret talep edileceği açıklanmıştı. Bu durum, özellikle aileler veya arkadaş grupları arasında ortak hesap kullanımı oldukça popüler olan Disney+ için büyük bir değişiklik anlamına geliyor.

Türkiye'de "ekstra üye" ücreti: Aylık 134,99 TL

Disney+, Türkiye'deki kullanıcılar için yeni bir fiyatlandırma duyurdu. Ortak hesap kullanmak isteyenler, aylık 134,99 TL ödeyerek ek bir üye ekleyebilecek. Ancak, bu ücret bireysel abonelik fiyatı ile aynı olduğundan, hesap paylaşmanın artık herhangi bir avantajı kalmıyor. Başka bir deyişle, aynı hesaba ek kullanıcı eklemek yerine, her kullanıcı kendi bireysel aboneliğini satın alarak aynı tutarı ödeyebilir.

Yıllık aboneliklerde de ekstra ücret var

Daha da ilginç olan, yıllık aboneliklerde dahi bu ekstra ücretin her ay ayrı olarak tahsil edilecek olması. Yani, yıllık abonelik için avantaj sağlayan kullanıcılar bile, hesaplarına ek bir kullanıcı eklemek istediklerinde aylık ödeme yapmaya devam edecekler.