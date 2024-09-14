Diyabet, ya da şeker hastalığı, insülin hormonunun yetersizliği, salgılanamaması veya etkisiz olması durumunda ortaya çıkan bir hastalıktır. Hastalığın belirgin belirtileri arasında ağız kuruluğu, sürekli su içme ihtiyacı, idrar yolu enfeksiyonları, gece idrara kalkma, iyileşmeyen yaralar ve anormal kilo değişiklikleri bulunur.

Şeker hastalığında beslenme nasıl olmalıdır?

Diyabet tedavisinde beslenme büyük bir öneme sahiptir. Kişilerin sık ve düzenli aralıklarla beslenmeleri gereklidir. Öğün düzeni üç ana ve üç ara öğün şeklinde olmalı, porsiyon kontrolü ise yaş, cinsiyet, kilo, genel sağlık durumu ve günlük aktiviteye göre ayarlanmalıdır.

Lifli gıdalar, kanda bulunan şeker düzeyini kontrol eder ve insülin salgılanmasını artırarak diyabet riskini düşürür. Karbonhidratların kontrollü bir şekilde tüketilmesi, günlük enerji ihtiyacının yarısını karşılamalıdır.

Şeker hastaları ne yemeli?

Şeker hastalarının kan şekerini dengelemek için tüketmeleri gereken besinler şunlardır:

Az yağlı veya yağsız yoğurt

Brokoli, havuç, yeşillikler, biber ve domates

Portakal, kavun, kivi, greyfurt, elma ve muz

Çavdar ve tam buğday ekmeği

Bulgur gibi baklagiller

Fındık, ceviz ve badem

Şeker hastaları ne yememeli?

Kan şekerini olumsuz etkileyen ve şeker hastalarının tüketmemesi gereken gıdalar şunlardır:

Tereyağı, iç yağ, kuyruk yağı

Salam, sosis, sakatat ve yağlı besinler

Kızartmalar ve paketli gıdalar

Tatlılar, pasta, kek ve börekler

Şeker tüketiminin sınırlandırılması

Diyabet hastalarının şeker tüketimini sınırlamaları çok önemlidir. Şeker yerine karbonhidrat kullanılabilir ve günlük kalori ihtiyacı dengelendiğinde tatlı tüketimi mümkün olabilir. Şeker isteğini azaltmak için tarçın kullanımı etkili bir yöntemdir. Suyunuza bir çubuk tarçın ekleyerek şeker isteğinizi azaltabilirsiniz.

Diyabet hastalarında beslenme ile ilgili sıkça sorulan sorular

· Diyabet hastaları şeker yiyebilir mi? Diyabetliler sakkaroz ve benzeri şekerleri kullanmamalıdır. Kimyasal tatlandırıcılar tercih edilebilir.

· Şeker yerine hangi tatlandırıcılar kullanılabilir? Aspartam gibi tatlandırıcılar, şeker yerine kullanılabilir.

· Tatil ve özel etkinliklerde nasıl beslenmeli? Yüksek kalorili yiyecekler tüketilmek istendiğinde diğer öğünlerle dengeleme yapılmalıdır.

· Tip 2 diyabet hastaları nasıl beslenmeli? Az ve sık beslenmeli, lifli ve antioksidan içeren gıdalar tüketilmelidir.

· Şeker hastalığına iyi gelen besinler nelerdir? Ispanak, brokoli, zeytinyağı, tatlı patates, yaban mersini, domates, tarçın ve hurma.

· Hangi meyveler tüketilebilir? Çilek, yaban mersini, karadut, portakal ve mandalina gibi antioksidan meyveler tercih edilmelidir.

· Hangi ekmekler tercih edilmeli? Beyaz ekmek yerine tam buğday, yulaf ve kepek ekmekleri tüketilmelidir.

· Kan şekerini düzenleyen yiyecekler nelerdir? Tarçın ve yoğurt, kan şekerinin düzenlenmesinde etkili besinlerdir.