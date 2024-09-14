Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na atanan Musa Heybet’in kim olduğu merak ediliyor. Arama motorlarında Musa Heybet kimdir? Musa Heybet kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sorgulamaları yapılıyor. Musa Heybet’in biyografisini haberimizde derledik…

Musa Heybet kimdir?

Musa Heybet, 30 Eylül 1969 tarihinde Konya iline bağlı Yavaşlı köyünde dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde başlayarak 1990 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından kariyerine Konya Büyükşehir Belediyesi’nde çeşitli görevlerde bulunarak başlamış, 1994 yılında İdari Yargı Hakim Adaylığı sınavını kazanarak yargı alanında ilerlemiştir.

Kariyer yolculuğu nasıl?

Musa Heybet’in yargı kariyeri, 5 Ocak 1995 tarihinde hakim adaylığı stajıyla başlamıştır. Stajını tamamladıktan sonra sırasıyla Adana Vergi Mahkemesi Üyeliği, Gaziantep Vergi Mahkemesi Üyeliği, Denizli İdare Mahkemesi Üyeliği ve Ankara İdare Mahkemesi Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 31 Mart 2011 tarihinde Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığı görevine atanmıştır.

2014 yılında Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurul Üyeliğine ve Türkiye Adalet Akademisi Denetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Ayrıca, idari yargı hakim adaylarına dersler vermiş ve bu süreçte öğretim görevlisi olarak görev almıştır.

Müsteşar yardımcılığı ve diğer görevler

Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığı görevindeyken, 23 Şubat 2015 tarihinde Müsteşar Yardımcısı olarak atanmıştır. Bu görevde, idari ve yargı alanındaki tecrübelerini kullanarak önemli katkılarda bulunmuştur.

Kişisel kayatı

Musa Heybet, Yargıtay üyesi Gülşen Heybet ile evlidir ve çiftin iki çocuğu bulunmaktadır.

Öne çıkan karar ve görüşleri

Mart 2014’te, Twitter’a erişimin engellenmesine dair TİB’in kararının yürütmesini durdurma kararı veren Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin kararına muhalif kalmıştır. Bu durum, yargı alanındaki görüş ayrılıklarını ve Heybet’in bağımsız yargı anlayışını ortaya koymaktadır.

Yeni görevi

Son olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre Musa Heybet, Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atanmıştır.