Kastamonu-Karabük karayolunda yaşanan bir olay, mantar topladıktan sonra evlerine dönmek isteyen bir çifti hayrete düşürdü. Araçları şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtulan çift, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Ö.T. yönetimindeki 37 ACK 367 plakalı Fiat marka otomobilin geri manevra yaparken yoldan çıkması sonucu gerçekleşti. Yol kenarında asılı kalan araç, tarlaya düşmekten son anda kurtuldu. Olayı gören diğer sürücüler, otomobilin sabitlenmesi için hemen harekete geçti. Kazayı hafif yaralarla atlatan Ö.T. ve Ş.T., vatandaşların yardımıyla araçtan sağ salim çıktı.

İtfaiye ve Jandarma Ekipleri Olay Yerinde

Olay yerine intikal eden itfaiye ve jandarma ekipleri, otomobilin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışmalara başladı. Yapılan müdahalelerin ardından araç, güvenli bir şekilde kurtarıldı. Çiftin, mantar toplamak için bölgeye geldiği ve eve dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.