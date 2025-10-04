Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararname ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nda üst düzey görev değişiklikleri yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, bazı başkan yardımcıları ve genel müdürler görevden alınırken, yerlerine yeni isimler atandı.
Görevden alınanlar
3 Ekim 2025 tarihli ve 2025/376 sayılı kararname ile görevden alınan isimler şöyle oldu:
-
Başkan Yardımcıları: Burhan İşliyen, Kadir Dinç, Selim Argun, İbrahim Hilmi Karslı
-
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü: Remzi Bircan
-
Din Hizmetleri Genel Müdürü: Şaban Kondi
-
Dış İlişkiler Genel Müdürü: Mahmut Özdemir
-
Dinî Yayınlar Genel Müdürü: Cafer Tayyip Doymaz
-
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü: Bünyamin Kahraman
-
İnsan Kaynakları Genel Müdürü: Akif Pusmaz
-
Strateji Geliştirme Başkanı: Mustafa Irmaklı
-
Rehberlik ve Teftiş Başkanı: Hasan Güçlü
Yeni atamalar
Görevden alınan isimlerin yerine şu atamalar yapıldı:
-
Başkan Yardımcıları: Hüseyin Hazırlar, Hafız Osman Şahin, Fatih Mehmet Karaca, Hatice Boynukalın Şenkardeşler
-
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü: Hüseyin Demirhan
-
Din Hizmetleri Genel Müdürü: Metin Akbaş
-
Dış İlişkiler Genel Müdürü: Ensari Yentürk
-
Dinî Yayınlar Genel Müdürü: Hamza Bayram
-
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü: Nazif Fethi Yalçınkaya
-
İnsan Kaynakları Genel Müdürü: Sinan Kazancı
-
Strateji Geliştirme Başkanı: Halit Güldemir
-
Rehberlik ve Teftiş Başkanı: Mehmet Arslan
-
I. Hukuk Müşaviri: Ertuğrul Coşkun
Görevlendirmeler
Ayrıca, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 38. maddesi kapsamında şu görevlendirmeler yapıldı:
-
Başkan Yardımcısı: Ahmet İshak Demir
-
İstanbul İl Müftüsü: Emrullah Tuncel