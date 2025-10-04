Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararname ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nda üst düzey görev değişiklikleri yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, bazı başkan yardımcıları ve genel müdürler görevden alınırken, yerlerine yeni isimler atandı.

Görevden alınanlar

3 Ekim 2025 tarihli ve 2025/376 sayılı kararname ile görevden alınan isimler şöyle oldu:

Başkan Yardımcıları: Burhan İşliyen, Kadir Dinç, Selim Argun, İbrahim Hilmi Karslı

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü: Remzi Bircan

Din Hizmetleri Genel Müdürü: Şaban Kondi

Dış İlişkiler Genel Müdürü: Mahmut Özdemir

Dinî Yayınlar Genel Müdürü: Cafer Tayyip Doymaz

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü: Bünyamin Kahraman

İnsan Kaynakları Genel Müdürü: Akif Pusmaz

Strateji Geliştirme Başkanı: Mustafa Irmaklı

Rehberlik ve Teftiş Başkanı: Hasan Güçlü

Yeni atamalar

Görevden alınan isimlerin yerine şu atamalar yapıldı:

Başkan Yardımcıları: Hüseyin Hazırlar, Hafız Osman Şahin, Fatih Mehmet Karaca, Hatice Boynukalın Şenkardeşler

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü: Hüseyin Demirhan

Din Hizmetleri Genel Müdürü: Metin Akbaş

Dış İlişkiler Genel Müdürü: Ensari Yentürk

Dinî Yayınlar Genel Müdürü: Hamza Bayram

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü: Nazif Fethi Yalçınkaya

İnsan Kaynakları Genel Müdürü: Sinan Kazancı

Strateji Geliştirme Başkanı: Halit Güldemir

Rehberlik ve Teftiş Başkanı: Mehmet Arslan

I. Hukuk Müşaviri: Ertuğrul Coşkun

Görevlendirmeler

Ayrıca, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 38. maddesi kapsamında şu görevlendirmeler yapıldı:

Başkan Yardımcısı: Ahmet İshak Demir

İstanbul İl Müftüsü: Emrullah Tuncel