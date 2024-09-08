Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, 8 yaşındaki Narin Güran’ın cesedinin bulunduğu Eğertutmaz Deresi hakkında önemli bilgiler paylaştı. Eren, cesedin bulunduğu alanda daha önce yapılan aramalara rağmen cesedin bulunamadığını ve mevcut durumunun savcılığa bildirildiğini açıkladı.

"Ceset deforme olmuş durumda"

Eren, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Ceset, suda kalmış ve maalesef deforme olmuş durumda. Cesedin dere yatağında, bulunamayacak şekilde saklandığı görülüyor. Bu bilgiyi savcılığa ilettik. Eğertutmaz Deresi daha önce de arama çalışmalarına tabi tutulmuştu” dedi.

"Bilinçli bir şekilde saklandığını gösteriyor"

Narin Güran’ın cesedinin bulunduğu bölgenin, arama çalışmalarında daha önce tarandığına dikkat çeken Eren, bu durumun, cesedin saklanma şekliyle ilgili olabileceğini belirtti. Eren, “Derenin daha önce taranmış olması, cesedin bilinçli bir şekilde saklandığını ve bu nedenle bulmanın zorlaştığını gösteriyor” diye konuştu.