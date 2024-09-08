İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının Türkiye’ye getirilmesi ve defni için Dışişleri Bakanlığı gerekli çalışmaları sürdürüyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eygi'nin naaşının aileye teslim edilmesi ve defniyle ilgili sürecin yönetildiğini bildirdi.

Keçeli, X (eski Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail askerleri tarafından Batı Şeria’da hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz” ifadesini kullandı.

“Ürdün üzerinden ülkemize nakli planlanıyor”

Sözcü Keçeli, Eygi’nin ABD’de yaşayan aile üyeleri ve Türkiye’deki akrabalarıyla temas halinde olduklarını belirterek, “Otopsi raporunun Filistinli yetkililer tarafından Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu'na iletilmesini bekliyoruz. Takip eden süreçte, vatandaşımızın naaşının önce İsrail’e getirilmesi ve ardından Ürdün üzerinden ülkemize nakledilmesi öngörülmektedir” bilgisini verdi.