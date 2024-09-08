Torbalı Belediyesi'nin düzenlediği Güz Etkinlikleri, 7 Eylül'de yapılan muhteşem final ile taçlandı. 102. Kurtuluş Yılı onuruna gerçekleştirilen etkinlikler, Torbalı halkı ve çevre ilçelerden gelen misafirler için unutulmaz anlara sahne oldu.

Torbalı Belediyesi'nin etkinlik coşkusu

Torbalı Belediyesi, 4 Eylül'de başlayıp 7 Eylül'de sona eren Güz Etkinlikleri kapsamında, Torbalı'nın 102. kurtuluş yılını coşkuyla kutladı. Etkinlikler, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle zenginleştirilerek, bölge halkına ve çevre ilçelerden gelen misafirlere keyifli anlar sundu.

Fettah Can ile muhteşem final

Etkinliklerin zirve noktası, ünlü sanatçı Fettah Can'ın sahne aldığı final gecesi oldu. Konser alanını dolduran binlerce kişi, Fettah Can'ın en sevilen şarkılarıyla unutulmaz bir akşam yaşadı. Sanatçının enerjik performansı, izleyiciler arasında büyük bir coşku ve heyecan yarattı.

Başkan Demir'den anlamlı konuşma

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, final gecesinde yaptığı konuşmada Torbalı'nın kurtuluşunun önemine vurgu yaptı. Demir, “102 yıl önce Torbalı’nın dağlarında düşman işgaline karşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Torbalı’mızı 7 Eylül’de kurtardıktan sonra 9 Eylül’de İzmir’e geçtiler ve İzmir Marşı yazıldı. Torbalı’nın etrafı dağlarla çevrili. Torbalı’nın dağlarında o İzmir Marşı’ndaki çiçekler her daim açıyor ve dağında, taşında da Mustafa Kemal Atatürk yazıyor” ifadelerini kullandı.

Sosyal ve kültürel zenginlik

Güz Etkinlikleri boyunca gerçekleştirilen tiyatro gösterileri, spor müsabakaları ve çeşitli atölyeler katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Etkinlikler, Torbalı'nın sosyal ve kültürel yaşamına önemli bir katkı sağladı. Final gecesiyle son bulan etkinlikler, Torbalı halkının hafızasında uzun süre yer edecek bir anı olarak kaldı.

Ünlü isimler Torbalı'da

Güz Etkinlikleri kapsamında, usta oyuncular Erkan Can ve Zafer Algöz de Torbalı’ya gelerek, etkinliklere renk kattılar. Bu ziyaretler, etkinliklerin önemini ve kapsamını artırarak, katılımcılara farklı deneyimler sundu.