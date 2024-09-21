Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile şehir içi minibüs çarpıştı. Kazada 1’i bebek olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.

Çarpışma Mahabat Bulvarı’nda gerçekleşti

Olay, Mahabat Bulvarı Tekel Kavşağı’nda B.Y. yönetimindeki otomobil ile S.G. yönetimindeki şehir içi minibüsün çarpışmasıyla meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük hasar oluştu.

Yaralılara hızla müdahale edildi

Kazanın ardından olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır’daki hastanelere götürüldü. Yaralılar arasında bulunan bebeğin durumu ile ilgili henüz detaylı bir bilgi verilmedi.

Polis inceleme başlattı

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Kazanın nedeni ve sorumluları hakkında bilgi edinilmesi bekleniyor.