İzmir’de düzenlenen Kadın ve Demokrasi Çalıştayı’nda, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, kadınların siyasal ve toplumsal hayattaki gücünü ön plana çıkardı. Çalıştaya TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’nın yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katılım sağladı.

“Kadınlar Hak Ettiği Yerde Değil”

Demokrat Kadınlar Sosyal Yardım Derneği’nin düzenlediği etkinlikte konuşan Başkan Mutlu, “Kadınlar Türkiye’de hak ettiği konumda değil. Siyaset sahasında kadınların başarısı, onların önünü açacak” dedi. Mutlu, belediye olarak kadınlara yönelik iş garantili kurslar ve ücretsiz oyun evleri gibi projeler geliştirdiklerini belirtti.

Kadınlar İçin İş Garantili Eğitimler

Başkan Mutlu, özellikle kadınların iş gücüne katılımını artırmak için yeni projeler planladıklarını açıkladı. “Kadınlar için CNC tezgah eğitimleri düzenleyeceğiz ve bu kurslar iş garantili olacak” diyerek, kadınların her alanda var olabileceğini vurguladı. Ayrıca, anneler için ücretsiz oyun evleri hizmeti de sunulacak.

“Siyasette Kadın Olmanın Zorlukları Var”

Kadınların siyasette karşılaştığı zorluklara da dikkat çeken Mutlu, “Erkekleşmeden siyasette var olmayı başarmaya çalışıyoruz. Bizi erkekleştirmeye çalışan bir sistem var, ama biz kadın olarak kalacağız ve farklı bir siyaset yapabileceğimizi göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Sağlık Hizmetlerinde Seferberlik Başlatıldı

Kadınların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak adına meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanseri taramalarını ücretsiz olarak sunacaklarını belirten Başkan Mutlu, “Sağlık sistemine erişemeyen kadınlar için ücretsiz servis hizmeti sağlıyoruz” dedi.

İzmir'de Kadın Hareketi Büyüyor!

Kadın cinayetlerine karşı mücadelede önemli adımlar atan Başkan Mutlu, “Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri erkeklere de verilmelidir. Daha fazla kadının siyasete girmesi, bizim başarımızla olacak” dedi. Kadınların güçlenmesi için çalışmaya devam ettiklerini belirten Mutlu, “Bir kız çocuğu yanıma gelip ‘Ben de başkan olacağım’ dedi. Bu, ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” sözleriyle konuşmasını tamamladı.