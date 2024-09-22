Son dönemde artan sahte ve karışım zeytinyağı olayları, Aydın’da geniş çaplı denetimleri beraberinde getirdi. Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında tezgah tezgah gezerek zeytinyağlarının kalitesini ve mevzuata uygunluğunu kontrol etti.

Sahte zeytinyağına karşı önlemler artıyor

Son günlerde sahte veya karışım zeytinyağlarının piyasada yer alması, tüketici sağlığını tehdit ederken, yerel yetkililer de bu tehlikeye karşı önlemlerini artırıyor. Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgedeki semt pazarlarını hedef alarak zeytinyağı denetimlerini sıklaştırdı.

Denetimler her tezgahı kapsıyor

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, denetimler sırasında sadece zeytinyağı değil, diğer gıda ürünlerinin de mevzuata uygunluğunu inceledi. Pazarlarda kurulan tezgahları titizlikle kontrol eden ekipler, özellikle ürünlerin orijinalliği, ambalajlanma ve etiket bilgilerinin doğruluğu üzerinde durdu.

Zeytinyağı tüketicileri için uyarılar

Tüketicilerin zeytinyağı alırken dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunan yetkililer, güvenilir markalardan ve denetimden geçmiş ürünlerden şaşmama çağrısında bulundu. Sahte veya karışım ürünler, hem sağlık açısından tehdit oluşturuyor hem de haksız kazanca yol açıyor.

"Sahadayız ve denetimdeyiz"

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlçemizde kurulan pazarlarda, zeytinyağı başta olmak üzere, satılan ürünlerin ilgili mevzuata uygun olup olmadığını kontrol etmek için denetimler yapıyoruz. Bugün de bu amaçla sahadayız” denildi. Bu tür denetimlerin devam edeceği ve sahte ürünlere karşı sıkı önlemler alınacağı belirtildi.