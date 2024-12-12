Diyarbakır’ın Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi’ndeki Canlı Hayvan Borsası’nda, iki grup arasında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgada bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Kıraathanede karşılaştılar

Olayın ardından gruplar, Bağlar ilçesi Sento Caddesi’ndeki bir kıraathanede tekrar karşılaştı. Yeniden başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri, yanında getirdiği tabancayla Seyfettin Tunçel’e ateş ederek ağır yaraladı.

Hastanede hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tunçel, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheliler gözaltında

Tunçel’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kavgaya karışan bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.