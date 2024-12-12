Sözcü gazetesindeki art arda gelen ayrılıklar ve sonrasında Sözcü TV’deki istifalar dikkat çekici bir şekilde gündemde. Gazeteci Fatih Altaylı, gelişmelerin ardında yatan sebeplerden birinin, Fatih Portakal’ın aldığı astronomik maaş olduğunu belirtti. Sözcü TV’deki huzursuzluğun kaynağı olarak gösterilen maaş, kanalın üst düzey yönetiminde ciddi rahatsızlıklara yol açtığı ifade ediliyor.

Fatih Altaylı, Sözcü TV’nin Ana Haber Bülteni Sunucusu Fatih Portakal’ın aylık maaşını 14 milyon TL olarak açıkladı. Altaylı, bu yüksek maaşın, kanalın üst düzey isimleri arasında huzursuzluk yarattığını ve bazı çalışanların istifasına sebep olduğunu iddia etti. Altaylı'nın ifadeleri, Sözcü TV’deki son dönemdeki ayrılıkların ardındaki nedeni açıklığa kavuşturdu.

SÖZCÜ TV’de huzursuzluk ve istifalar

Fatih Portakal’ın aldığı maaşın kurum içindeki çalışanlar arasında ciddi rahatsızlık yarattığı öne sürülüyor. Altaylı, bu huzursuzluğun kanal yönetimini etkilediğini ve bazı üst düzey isimlerin bu sebeple işinden ayrıldığını belirtti. Sözcü gazetesinde yaşanan personel değişikliklerinin ardından, TV kanalında da benzer bir durumun yaşandığı ifade ediliyor.

“Kurumda ciddi bir rahatsızlık var”

Altaylı, "Sözcü'de bir şeyler oluyor. Tam ne olduğunu da bilmiyoruz. Olayların kaynağının Fatih Portakal'ın orada aldığı maaş olduğu söyleniyor. Bunun da kurumda ciddi bir rahatsızlık yarattığı ve istifa ettiği konuşuluyor” diyerek, maaşın diğer çalışanlar üzerinde yarattığı etkiyi vurguladı.