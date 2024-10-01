Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi Başkanı Murat Özcan, evinde ölü bulundu. 42 yaşındaki Özcan’ın sabah mesaiye gitmemesi üzerine çalışma arkadaşları, kendisine telefonla ulaşmaya çalıştı. Meslektaşları, telefonla da ulaşamayınca Özcan’ın evine giderek durumu kontrol etti.

Evinde hareketsiz halde bulunan Özcan için ihbar yapıldı ve olay yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Murat Özcan'ın cenazesinin yarın memleketi Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Andılar köyünde toprağa verileceği öğrenildi. Bu üzücü olay, hukuk camiasında büyük bir üzüntüyle karşılandı. Adalet sistemindeki kaybın yankıları, meslektaşları arasında derin bir hüzün oluşturdu.