Diyarbakır’ın Çınar ilçesi kırsal Ovabağ Mahallesi yakınlarında, öğretmenleri taşıyan servis minibüsü sabah saatlerinde kaza yaptı. Sürücü M.C.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 02 ZA 778 plakalı minibüs kontrolden çıkarak tarlaya yuvarlandı ve yan yattı.

Çok sayıda ekip sevk edildi

Kazada minibüste bulunan 11 öğretmen yaralandı. Olay yerine çevredekilerin ihbarıyla çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmenlere sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından, kentteki hastanelere nakilleri gerçekleştirildi.

Yetkililer, yaralı öğretmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.