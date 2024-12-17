FIFA Kıtalararası Kupa Finali heyecanı, 18 Aralık 2024 Çarşamba günü futbolseverleri ekrana kilitleyecek. İspanyol devi Real Madrid, Meksika temsilcisi Pachuca ile kozlarını paylaşacak. Lusail Stadyumu'nda oynanacak olan bu büyük maçta Arda Güler’in de sahada olması bekleniyor.

Real Madrid kupayı hedefliyor

La Liga’nın güçlü temsilcisi Real Madrid, finalde Pachuca karşısına mutlak galibiyet hedefiyle çıkıyor. Bu önemli maçta milli oyuncumuz Arda Güler’in sahada olması beklenirken, İspanyol ekibinin kadrosu ve tecrübesi dikkat çekiyor.

Pachuca güçlü rakibini devirmek istiyor

Meksika temsilcisi Pachuca, güçlü rakibi Real Madrid karşısında sürpriz bir galibiyet alarak kupayı kazanmayı hedefliyor. Sahadaki mücadele gücü ve disiplinli oyun anlayışıyla Pachuca, zorlu finalde iddiasını ortaya koyacak.

Real Madrid - Pachuca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Karşılaşma: Real Madrid - Pachuca

Tarih: 18 Aralık 2024, Çarşamba

Saat: 20.00

Yayın Kanalı: FIFA+

Stadyum: Lusail Stadium