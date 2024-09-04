Müzik yolculuğuna aşkla başladı

Ahmet Yıldırım, 2000'lerde bir kıza aşık olduktan sonra müziğe ilgi duymaya başladı ve besteler yapıp şarkılar seslendirmeye başladı. Yaklaşık 6 yıldır taksicilik yapan Yıldırım, 10 yıldır ayrı olduğu eşinin müzik tutkusuna ilham verdiğini belirtti.

Müşterilerine şarkı dinletisi

Yıldırım, müşterilerine amatörce seslendirdiği parçaları dinleterek onları şaşırtıyor. "Onlar da şaşırıyorlar, beni çok seviyorlar. Müşteriler müziğimi dinleyerek gitmekten keyif alıyorlar," diyen Yıldırım, müzik çalışmalarının devam ettiğini ve gelecekte kendi besteleriyle tanınmak istediğini ifade etti.

Müşterilerden ilginç yorumlar

Müşteri Tuncay Çelik, takside şarkıyı şoförün söylediğini öğrenince şaşırdığını, Ferdi Tayfur'un sesine benzettiğini belirtti. "Ağabeyin sesini ve tarzını çok beğendim. Bir taksici bu kadar güzel şarkı söyleyebilir mi diye düşünmemiştim," dedi.